С ослаблением энергетических связей между Европой и Россией представители Москвы и Вашингтона провели закрытые переговоры о возможном возобновлении поставок российского газа на европейский рынок. Об этом сообщили восемь источников агентству Reuters.

После начала полномасштабной войны Европа резко сократила закупки российского газа. Это привело к серьезным потерям для «Газпрома», тогда как США стали основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), заменив российские поставки.

Несмотря на общий отказ, некоторые страны ЕС — в частности Венгрия и Словакия — продолжают получать российский газ через трубопровод TurkStream. По словам собеседников агентства, после возможного подписания мирного соглашения между Россией и Украиной число европейских покупателей может увеличиться.

Источники утверждают, что участие США в таких поставках может помочь обойти политическое сопротивление в ЕС и позволит Вашингтону контролировать масштаб возвращения российского газа в Европу. При этом официальные лица от комментариев отказались.

По данным Reuters, переговоры о газе велись в рамках мирных консультаций по Украине. В них участвовали специальный посланник США Стив Виткофф и представитель России Кирилл Дмитриев.

Газпром, по информации источников, рассматривает возможность предложить европейским покупателям, в частности в Германии, краткосрочные контракты сроком до 24 месяцев со скидками. Ранее компания настаивала на многолетних соглашениях.

Тем временем 6 мая Еврокомиссия представила план полного отказа от импорта российского газа к концу 2027 года. Также в документе содержится цель — сократить поставки российской нефти.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал предложения недопустимыми и заявил, что они нанесут серьезный удар по экономике региона. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал его позицию, заявив, что инициативы Еврокомиссии приведут к «банкротству Европы».

Переговоры о газе, по мнению одного из источников, могут стать частью более широкой договоренности: «Если уровень взаимодействия между США и Россией сохранится, газ снова пойдёт в Европу — при посредничестве американской стороны».