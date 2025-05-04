Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал новое американо-украинское соглашение о минеральных ресурсах как «выигрышное для обеих сторон», способное обеспечить жизненно важные системы противовоздушной обороны и углубить стратегические связи после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

В субботу в Киеве Зеленский сообщил журналистам, что соглашение, создающее совместный инвестиционный фонд для добычи и переработки полезных ископаемых, открывает украинский рынок для американских инвестиций и предлагает долгосрочное экономическое и оборонное партнерство.

«Эта сделка по минеральным ресурсам выгодна для обеих сторон», — заявил он.

«Я сказал президенту Трампу, что верю, что наши команды приложат все усилия для конструктивного продвижения вперед и установления твердой даты подписания», — цитирует его Интерфакс-Украина.

По словам Зеленского, фонд поможет защитить американские инвестиции и укрепить доверие к экономическому будущему Украины. «В частности, мы стремимся защищать нашу территорию и наш народ с помощью систем ПВО. Вот почему мы готовы, чтобы эти системы стали частью сделки», — добавил он.

Киев уже поделился с Вашингтоном необходимым количеством систем ПВО, и Трамп выразил готовность работать над запросом. Зеленский подчеркнул, что «эти вещи не бесплатны» и призвал обеспечить доступ к покупке американского оружия.

Президент Украины упомянул пакет военной помощи США в размере $15 млрд на 2025 год и отдельный пакет в $15 млрд на 2026 год, утвержденный Конгрессом. Он предположил, что оба транша могут быть выделены и доставлены в 2025 году в рамках нового фонда, при этом Украина будет постепенно возвращать свою долю.

«Это был бы вклад США в размере $30 млрд, а Украина постепенно выплачивала бы свою долю. Вот о какой сделке мы говорим», — отметил он.

Называя соглашение «историческим», Зеленский сказал, что оно позволяет реинвестировать в экономику Украины и предусматривает долгосрочное сотрудничество, выходящее за рамки экспорта сырья. Он объяснил, что прибыль позже может поддержать украинскую инфраструктуру, если обе стороны согласятся.

Одним из стратегических минеральных месторождений, отмеченных в соглашении, является район вблизи Покровска в Донецкой области — территория, близкая к линии фронта с Россией.

«Для американского бизнеса это минеральное соглашение — лучшая форма страховки, доступная прямо сейчас, — сказал Зеленский. — Трамп лично сказал мне, и я считаю это очень серьезной гарантией, что Россия не тронет Украину, потому что теперь мы партнеры».

Он также сообщил, что поднял вопрос о расширении американских санкций против России во время встречи с Трампом, назвав ответ американского президента «очень сильным», хотя и не вдавался в подробности.