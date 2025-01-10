НОВАЯ СИРИЯ
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«Страной нельзя управлять логикой революции»
В Сирии начался процесс интеграции вооруженных группировок в состав Министерства обороны
«Страной нельзя управлять логикой революции»
Ахмед аш-Шара / Reuters
10 января 2025 г.

Министр обороны новой администрации Сирии, сформированной после свержения режима партии «Баас», Мурхаф Абу Касра провел встречи с командующими вооруженных группировок в Дамаске. Как сообщает сирийское информационное агентство SANA, цель встреч — инициировать процесс интеграции группировок в состав Министерства обороны.

«Подготовительные встречи между Министерством обороны и военнокомандующими продолжаются для инициирования процесса интеграции вооруженных группировок в состав ведомства», — отмечает агентство.

Абу Касра также встретился с командующим поддерживаемой США Сирийской свободной армией Салимом Тюрки Антери.

Лидер новой администрации Сирии Ахмед аш-Шара в интервью телеканалу Аль-Арабия 29 декабря заявил о намерении распустить группировку «Хаят Тахрир аш-Шам».

«Страной нельзя управлять по логике революционеров и группировок. Это будет официально объявлено на конференции», — отметил аш-Шара.

Он также заявил о необходимости роспуска Национальной коалиции сирийской оппозиции и революционных сил (СМДК). По его словам, это не означает исключение оппозиции из политической жизни, а их участие в строительстве нового государства.

Аш-Шара подчеркнул, что PKK/YPG не удастся превратить Сирию в свой оплот. «Курды — неотъемлемая часть Сирии, и страна не будет разделена», — заявил он.

Власти Сирии ведут переговоры с YPG, чтобы урегулировать кризис на северо-востоке страны. Целью является выдворение несирийских элементов PKK/YPG, сложение оружия оставшимися членами и их интеграция в структуры безопасности под контролем Министерства обороны.

Однако, как сообщается, руководство YPG не соглашается с этими условиями.

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