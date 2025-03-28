ПОЛИТИКА
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Берни Сандерс заступился за Рюмейсу Озтюрк
Американский сенатор встал на защиту турецкой студентки, задержанной в США за критику Израиля
Берни Сандерс заступился за Рюмейсу Озтюрк
/ AFP
28 марта 2025 г.

Сенатор США Берни Сандерс осудил арест турецкой аспирантки Рюмейсы Озтюрк, назвав это проявлением авторитарной политики администрации Дональда Трампа. Озтюрк, обладательница стипендии Фулбрайта и студентка университета Тафтса, была задержана 25 марта сотрудниками иммиграционной полиции в Массачусетсе — после публикации в студенческой газете статьи, осуждающей израильскую военную кампанию в Газе.

Сандерс подчеркнул, что ее наказали за выражение мнения и раскритиковал Трампа за «политические репрессии против инакомыслящих».

По словам адвоката Озтюрк, ее задержали люди в масках без предъявления обвинений и вывезли в Луизиану, несмотря на решение суда оставить студентку в Массачусетсе. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ее виза аннулирована.

Задержание Озтюрк стало частью масштабной кампании по депортации иностранных студентов, критикующих военные действия Израиля в Газе. Ранее в марте иммиграционная полиция арестовала палестинского активиста Махмуда Халиля и ливанского врача Рашу Алауие, а также иранского студента Ализера Доруди. Правозащитники и юристы утверждают, что иммиграционные меры носят репрессивный характер и нарушают свободу слова.

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