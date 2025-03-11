Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и миллиардер Илон Маск вступили в публичный конфликт по поводу использования спутниковой системы Starlink в Украине.

Обмен заявлениями начался после того, как Маск написал в соцсети X, что Starlink — это «основа украинской армии», и если отключить систему, «вся линия фронта рухнет». В ответ Сикорский напомнил, что Польшa оплачивает доступ к Starlink для Украины, выделяя на это около $50 млн в год.

«Оставляя в стороне этическую сторону угроз в адрес жертвы агрессии, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, нам придется искать альтернативу», — заявил глава польского МИД.

Маск отреагировал резкой репликой: «Молчи, мелкий людишка. Вы платите крошечную часть расходов. И замены Starlink нет». Позже он назвал Сикорского «марионеткой Сороса».

В дискуссию вмешался и госсекретарь США Марко Рубио, который поддержал Маска. Он назвал утверждения Сикорского надуманными и напомнил, что без Starlink Украина уже давно бы проиграла войну.

«Говорите спасибо, потому что без Starlink русские уже стояли бы на границе с Польшей», — заявил Рубио.

На фоне этого конфликта премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал дипломатичное заявление, призвав союзников проявлять уважение к партнерам, даже если они «меньше и слабее».

Starlink остается ключевым элементом украинской военной инфраструктуры с момента вторжения России в феврале 2022 года. Система обеспечивает связь, управляет разведывательными дронами и корректирует артиллерийский огонь. В стране действует десятки тысяч терминалов, в том числе до 500, приобретенных Пентагоном.

Илон Маск не раз угрожал отключить систему Starlink для Украины. Как сообщают СМИ, на прошлой неделе Маск отключил часть спутников на востоке Украины, что затруднило продвижение украинских войск и ослабило оборону в Курской области.



