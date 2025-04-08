ПОЛИТИКА
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Нефть замерла на дне
Цены на нефть остаются около минимальных значений за четыре года, несмотря на стабилизацию рынков, поскольку страхи перед рецессией усиливаются на фоне торговой войны между США и Китаем
Нефть замерла на дне
Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,17% до $64,32 за баррель / Reuters
8 апреля 2025 г.

Во вторник цены на нефть немного выросли, но по-прежнему остаются на самых низких уровнях с 2021 года. Восстановление на фондовых рынках не смогло компенсировать пессимизм, вызванный угрозами торговой войны между США и Китаем.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,17% до $64,32 за баррель. Нефть WTI выросла на 0,26% — до $60,86 за баррель. Накануне оба эталонных сорта обвалились на 14–15% после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении карательных пошлин на весь импорт.

По мнению аналитиков ING, риски для цен на нефть сохраняются. Трамп пообещал ввести дополнительные 50-процентные тарифы на китайские товары, если Пекин не отменит свои ответные меры.

Китай, в свою очередь, заявил, что не будет поддаваться на «шантаж» со стороны Вашингтона.

Аналитик SEB Уле Хвальбю отметил, что ужесточение риторики между сторонами повышает риск глобальной рецессии. Это снижает ожидания по мировому спросу на нефть.

Ранее во вторник котировки частично отыграли потери благодаря росту фондовых рынков. Однако, как заявил Уоррен Паттерсон из ING, рынок продолжает закладывать в цену падение спроса, масштабы которого пока неясны.

Тем временем Европейский союз готовит ответные меры. Брюссель предложил ввести 25-процентные пошлины на американские товары в ответ на тарифы США на сталь и алюминий.

Дополнительное давление на рынок оказывают ожидания роста запасов нефти в США. Согласно опросу Reuters, на прошлой неделе они могли увеличиться на 1,6 млн баррелей.

Данные Американского института нефти будут опубликованы позднее во вторник. Официальная статистика Управления энергетической информации США ожидается в среду.

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