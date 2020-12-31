Власти аннексированного Крыма призвали местных жителей не «ждать воды из крана», а «изменить отношение» к ней. Такой совет дал сотрудникам школ, детских садов и предприятий спикер подконтрольного Москве парламента полуострова Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24».

«Не надо ждать воды из крана, надо сначала здесь (в голове) изменить отношение к воде. Вода в Крыму – ценность. Была, есть и будет. Если мы это поймем, у нас эта проблема исчезнет очень быстро. Но не делай тех вещей, без которых можно обойтись, особенно вещи непродуманные, вещи неэкономичные и в бытовом выражении просто глупые», – отметил председатель Госсовета.

Водный кризис в Крыму начался после того, как Россия в 2014 году аннексировала полуостров, а Украина перекрыла водоснабжение по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему 85% потребностей региона. Обмелению крупнейших водохранилищ также способствовала засуха: объемы Симферопольского, Аянского и Партизанского водохранилищ сократились в 10 раз, в них осталось не более 15% воды от проектного уровня.

Местные прокремлевские чиновники заявляли, что готовятся к «худшему сценарию», не исключив вариант, что в скором времени ситуацию с водообеспечением региона признают чрезвычайной. По словам главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, 2020 год стал самым засушливым за последние 150 лет. Запасы воды на полуострове пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников, что и стало причиной засоления почвы.

В то время как жители полуострова жалуются на серьезную нехватку пресной воды, подконтрольные Москве чиновники связывают проблемы с «притоком приезжих», «интенсивным курортным сезоном», а также с самими крымчанами-«вредителями», которые, по их словам, специально сливают воду из системы отопления в канализацию.

С конца августа в лимитированном режиме холодную воду получают жители Симферополя и Евпатории, а с декабря на аналогичный график перешли Ялта, Алупка, Форос, Гурзуф и многие другие населенные пункты Южного побережья полуострова.

О проблеме водоснабжения аннексированного Крыма на ежегодной пресс-конференции говорил и президент России Владимир Путин. По его мнению, запасов пресной воды в регионе достаточно, но «этим в советское время никто не занимался». Путин пообещал не экономить на решении водного кризиса. Российские власти делают ставку на опреснители морской воды (один из таких проектов планируется реализовать в январе 2021 года), однако президент считает данный метод «дорогим и неэффективным».