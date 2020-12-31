Гражданин Ирана этнический азербайджанец Али Азизи получил шесть лет лишения свободы, сообщила иранская правозащитная организация «Агентство активистов по правам человека» (HRANA).

Революционный суд Тебриза приговорил Азизи к одному году лишения свободы за критику режима Башара Асада и иранскую политику в Сирии и к пяти годам – за членство в запрещенном Национальном движении за свободу Южного Азербайджана (GAMAC). Он намерен обжаловать решение суда.

23-летний активист Азизи выступает в защиту прав азербайджанских турок в Иране, в том числе получение образования на родном языке. Он принимал участие в протестах против роста цен на бензин, охвативших Иран в ноябре 2019 года. В ходе митингов он был задержан иранскими силовиками на месяц, приговорен к штрафу в размере 500 000 иранских риалов (11,8 доллара США по официальному обменному курсу) и 20 ударам плетью – за «нарушение общественного порядка».