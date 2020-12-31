В Иране осудили азербайджанского активиста за критику режима Асада
ПОЛИТИКА
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В Иране осудили азербайджанского активиста за критику режима АсадаАли Азизи получил тюремный срок также за членство в Национальном движении за свободу Южного Азербайджана
Фото: АА / Others
31 декабря 2020 г.

Гражданин Ирана этнический азербайджанец Али Азизи получил шесть лет лишения свободы, сообщила иранская правозащитная организация «Агентство активистов по правам человека» (HRANA).

Революционный суд Тебриза приговорил Азизи к одному году лишения свободы за критику режима Башара Асада и иранскую политику в Сирии и к пяти годам – за членство в запрещенном Национальном движении за свободу Южного Азербайджана (GAMAC). Он намерен обжаловать решение суда.

23-летний активист Азизи выступает в защиту прав азербайджанских турок в Иране, в том числе получение образования на родном языке. Он принимал участие в протестах против роста цен на бензин, охвативших Иран в ноябре 2019 года. В ходе митингов он был задержан иранскими силовиками на месяц, приговорен к штрафу в размере 500 000 иранских риалов (11,8 доллара США по официальному обменному курсу) и 20 ударам плетью – за «нарушение общественного порядка».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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