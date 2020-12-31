Рабочий график президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в уходящем году был не менее загруженным, чем в прошлые. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции нового типа, турецкий лидер провел десятки встреч и переговоров, принял участие во многих мероприятиях.

За 2020 год президент совершил 13 зарубежных визитов, в том числе дважды побывал в Азербайджане и Катаре. Первый визит за границу в 2020 году турецкий лидер совершил в Германию по приглашению канцлера Ангелы Меркель. Эрдоган отбыл в ФРГ19 января для участия в переговорах по ливийскому конфликту.

С 26 по 28 января президент Турции побывал в Алжире, Гамбии и Сенегале. 3 февраля Эрдоган совершил визит в Украину, а 13 числа того же месяца провел переговоры в Пакистане.

Следующей стала поездка Эрдогана в Азербайджан – 25 февраля он посетил Баку. 5 марта состоялся рабочий визит турецкого лидера в Россию, а 9 числа того же месяца Эрдоган отправился в Брюссель по приглашению главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Далее на фоне распространения COVID-19 турецкий президент приостановил на некоторое время зарубежные поездки. Но уже 2 июля Эрдоган посетил Катар. Спустя почти три месяца – 7 октября – он с однодневным рабочим визитом побывал в Кувейте и снова в Катаре.

15 ноября турецкий лидер совершил исторический визит в Турецкую Республику Северного Кипра. В этот же день Эрдоган принял участие в мероприятии, организованном в Лефкоше по случаю 37-ой годовщины создания ТРСК.

Президент Турции вместе с президентом ТРСК Эрсином Татаром посетил город-призрак Мараш, который уже 46 лет считается закрытой зоной.

Последний зарубежный визит в 2020 году турецкий лидер совершил в Азербайджан. По приглашению президента Ильхама Алиева Эрдоган 9 декабря прибыл с двухдневным визитом в Баку. Визит главы турецкого государства был приурочен к победе Азербайджана в Отечественной войне, начавшейся 27 сентября.

Она завершилась освобождением исторических земель Азербайджана от многолетней армянской оккупации. Президент Турции наблюдал 10 декабря за торжественным Парадом Победы в центре Баку.

Вместе с тем, в уходящем году Реджеп Тайип Эрдоган и сам принимал в Турции многих высокопоставленных гостей. Так, 8 января в Стамбуле прошла церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».

В церемонии в конгресс-центре «Халидж» приняли участие президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич, а также премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

В честь глав государств и правительств турецкий лидер дал званый ужин. На нем присутствовали Путин и Вучич. Эрдоган также провел с ними встречи в формате один на один.

19 февраля с двухдневным визитом по приглашению Эрдогана Турцию посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В рамках встречи состоялось первое заседание Совета стратегического сотрудничества под председательством лидеров Узбекистана и Турции.

16 октября Турцию посетил президент Украины Владимир Зеленский. А26 октября первый зарубежный визит в страну по приглашению Эрдогана совершил президент ТРСК Эрсин Татар.