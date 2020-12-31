В России от коронавируса и его последствий с начала пандемии скончались 116 030 человек, рассказала в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, прирост смертности от COVID-19 составляет 81%.

«В этих 81% 70 921 умерший – это умерший исключительно от причины смертности «ковид». Он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению, за исключением того, что эта цифра в последующие месяцы может несколько корректироваться только потому, что каждый день приходят обновленные данные патологоанатомических вскрытий», – отметила Голикова.

При этом еще 45 109 человек формально умерли не от COVID-19, но у каждого из них был положительный тест на коронавирус, добавила вице-премьер. Смерть наступала в этих случаях от сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, болезней органов дыхания, уточнила она. Таким образом, общее количество умерших граждан с COVID-19 составляет 116 030 человек, констатировала она.

Однако данные Голиковой расходятся с официальными более чем на 14,5 тысячи человек. К примеру оперштаб приводит другие цифры: по состоянию на 30 декабря, от коронавируса в стране умерли 56 426 россиян. Вице-премьер пояснила, что разница в данном случае обусловлена тем, что штаб фиксирует оперативную информацию, которая затем проверяется в течение 40 дней, и только после этого Росстат публикует обновленную статистику.

Голикова также подчеркнула, что в России действует «абсолютно прозрачная система учета» пациентов с коронавирусом и власти ничего не скрывают. При этом ранее специалисты Сбербанка подсчитали, что реальные цифры могут превышать официальные почти в шесть раз, так как они не учитывают тех, кто перенес вирус бессимптомно.