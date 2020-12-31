ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Эрдоган: Турецких военных встречали, как Кавказскую исламскую армию 102 года назад
Реджеп Тайип Эрдоган еще раз поздравил азербайджанских военных с победой и выразил надежду на скорейшее начало работы турецко-российского Совместного центра по Карабаху. Он также предостерег армянскую сторону от нарушений режима прекращения огня. Поздравительное обращение прозвучало в телефонном разговоре с министром обороны Хулуси Акару, который находится в Азербайджане. #Азербайджан #НагорныйКарабах #РеджепТайипЭрдоган
Эрдоган: Турецких военных встречали, как Кавказскую исламскую армию 102 года назад / Others
31 декабря 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us