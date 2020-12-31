Эрдоган: Турецких военных встречали, как Кавказскую исламскую армию 102 года назад

Реджеп Тайип Эрдоган еще раз поздравил азербайджанских военных с победой и выразил надежду на скорейшее начало работы турецко-российского Совместного центра по Карабаху. Он также предостерег армянскую сторону от нарушений режима прекращения огня. Поздравительное обращение прозвучало в телефонном разговоре с министром обороны Хулуси Акару, который находится в Азербайджане. #Азербайджан #НагорныйКарабах #РеджепТайипЭрдоган