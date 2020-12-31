Государственное управление Китая по контролю над продуктами питания и лекарственными препаратами разрешило выход на рынок вакцины от коронавируса, разработанной компанией China National Biotec Group (CNBG), цитирует «Интерфакс» заместителя начальника управления Чэня Шифэя.

Шифэй рассказал журналистам, что испытания вакцины показали «высокую степень безопасности», а ее эффективность составляет 79,34%, что «соответствуют техническим стандартам Всемирной организации здравоохранения». По его словам, перед одобрением вакцина успешно прошла три стадии клинических испытаний как в Китае, так и в ряде других стран мира, и серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.

На фоне разработки антиковидных вакцин власти КНР параллельно ведут строгий контроль всех исследований в стране касательно происхождения коронавируса, ограничивает их публикацию, а также продвигают идею о том, что вирус распространился не только с территории Китая, о чем свидетельствуют данные расследования, проведенного Associated Press.

Журналисты пришли к выводу, что китайское правительство выделяет крупные гранты ученым и военным, изучающим происхождение вируса на юге Китая. При этом Пекин строго проверяет выводы, к которым они пришли, требуя, чтобы любая публикация по итогам исследования была одобрена специальной правительственной группой, созданной по указу председателя КНР Си Цзиньпина.

К примеру, Пекин, как утверждает AP, изъял образцы, собранные учеными в пещерах, где обитают летучие мыши — носители ближайшего «родственника» вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию. Сотрудники китайских спецслужб, переодетые в штатское, в конце ноября также отслеживали группу журналистов Associated Press и не разрешили им посетить регион, где расположена пещера, отмечается в материале.

Ко всему прочему, согласно документам, полученным авторами расследования, 24 февраля власти Китая ввели запрет на передачу каких-либо данных, образцов или другой информации, связанной с коронавирусом, сторонним учреждениям или отдельным лицам.

МИД Китая в ответ на запрос агентства сообщил, что коронавирус выявили во многих странах мира, а исследованиями проблемы нужно заниматься на «глобальном уровне».