ТУРЦИЯ
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Супруга президента Турции приютила собаку
Первая леди Эмине Эрдоган взяла больное животное из приюта для бездомных животных в Стамбуле
Супруга президента Турции приютила собаку
Фото: АА / Others
31 декабря 2020 г.

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган взяла больное животное из приюта для бездомных животных в Стамбуле. Теперь первая леди провожает турецкого лидера на работу вместе с собакой по кличке «Леблеби».

Супруга президента поделилась в социальных сетях фотографиями, на которых президент Реджеп Тайип Эрдоган гладит нового питомца. Ретвит публикации сделали и на странице президента Эрдогана.

Эмине Эрдоган 4 октября посетила приют для бездомных животных «Йедикуле» в районе Фатих в Стамбуле, которому первая леди оказывает поддержку. Приюту передают не только корм для собак и кошек, но и теплые одеяла, поскольку многие животные болеют. Так, «Леблеби» до того момента, как ее приютила Эмине Эрдоган, была прооперирована четыре раза – у собаки было сломано бедро после ДТП. «В приютах много наших друзей, они ждут хозяев», – сказала первая леди во время визита в «Йедикуле».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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