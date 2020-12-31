Супруга президента Турции Эмине Эрдоган взяла больное животное из приюта для бездомных животных в Стамбуле. Теперь первая леди провожает турецкого лидера на работу вместе с собакой по кличке «Леблеби».

Супруга президента поделилась в социальных сетях фотографиями, на которых президент Реджеп Тайип Эрдоган гладит нового питомца. Ретвит публикации сделали и на странице президента Эрдогана.

Эмине Эрдоган 4 октября посетила приют для бездомных животных «Йедикуле» в районе Фатих в Стамбуле, которому первая леди оказывает поддержку. Приюту передают не только корм для собак и кошек, но и теплые одеяла, поскольку многие животные болеют. Так, «Леблеби» до того момента, как ее приютила Эмине Эрдоган, была прооперирована четыре раза – у собаки было сломано бедро после ДТП. «В приютах много наших друзей, они ждут хозяев», – сказала первая леди во время визита в «Йедикуле».