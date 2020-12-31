В Чечне в общей сложности 346 улиц названы в честь главы республики Рамзана Кадырова и членов его семьи, подсчитала «Русская служба Би-би-си». Они находятся в разных городах и селах региона.

Издание выяснило, что количество улиц, названных в честь Кадыровых, в том или ином населенном пункте зависит от его географического положения: чем ближе он находится к родовым селам, тем больше там таких улиц.

К примеру, в Ножай-Юртовском районе Чечни, откуда происходит тейп, к которому принадлежат Кадыровы, улицы с их фамилией есть в 48 из 53 населенных пунктов, а в Шелковском районе на северо-востоке Чечни всего четыре таких улицы на 25 сел и хуторов.

Больше всего улиц в Чечне носят имя отца нынешнего главы республики и ее президента (2003 - 2004) Ахмата-Хаджи Кадырова. На втором месте по популярности – сам Рамзан Кадыров, затем следуют его мать и дедушка.

О наиболее интересных объектах, названных в честь Ахмата Кадырова, ранее писали РИА Новости. Так, например, его имя носит одна из улиц в Южном Бутово в Москве – здесь установлена памятная доска президенту Чеченской Республики.

В 2007 по предложению губернатора Ростовской области имя Ахмата Кадырова было присвоено сухогрузу компании «Донречфлот».

Имя президента Чеченской Республики увековечено и за рубежом. Например, в Израиле существуют улица и мечеть, названные в его честь, а в Иордании в 2011 году был открыт парк имени Ахмата Кадырова. В турецком городе Сивас имя отца главы Чечни носит одна из центральных улиц.

В честь Ахмата Кадырова также названа белая звезда–сверхгигант в созвездии Льва.

В 2018 году «Русская служба Би-би-си» писала, что родственники Кадырова составляли 30% самых влиятельных чиновников республики. В сентябре 2020 года старшая дочь Рамзана Кадарова, 21-летняя Айшат, стала первым заместителем министра культуры республики. Позже на еще одну руководящую должность была назначенадругая дочь чеченского главы – 20-летняя Хадижат. Она стала начальником департамента дошкольного образования Грозного.