Настоятель и звонарь Храма святого пророка Илии села Амурзет в Еврейской автономной области (ЕАО) обвиняются в том, что на протяжении 12 лет растлевали детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Следствие установило, что за последние 12 лет обвиняемые растлили 53 ребенка, при этом пострадали из них 14 мальчиков-подростков. Отмечается, что происходило это не только в России, но и во время зарубежной поездки с послушниками в Китай. Всего, по данным Telegram-канала Baza, против обвиняемых было возбуждено 16 уголовных дел.

«Дело готовится к направлению в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, потом – для передачи в суд для рассмотрения. Это будет уже в новом году», – рассказал собеседник РИА Новости.

В ноябре 2019 года в СК России обратилась жительница ЕАО с просьбой проверить 39-летнего иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) на предмет растления несовершеннолетних мальчиков возрасте от 12 до 16 лет. В ходе расследования выяснилось, что иеромонаху помогал 26-летний звонарь Сергей Моос. Он отбирал и приводил мальчиков к настоятелю.

В Биробиджанской епархии от комментариев воздержались.

Юрий Абрамов стал священнослужителем и был рукоположен в дьяконы в 2012 году, отмечает «Комсомольская правда». До этого он вел уроки информатики в соседнем селе Благословенном. Через 2,5 года Абрамов устроился в амурзетскую школу. В 2013-м дьякон стал иереем, а спустя три года – монахом. Будучи священнослужителем, он продолжал преподавать детям информатику. Помимо этого, он руководил миссионерским отделом Биробиджанской епархии и хотел открыть в Амурзете молодежный казачий центр.

По делу об изнасиловании детей ранее был арестован настоятель Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области протоиерей Николай Стремский, директор православной гимназии, приемный отец 70 детей-сирот. Вместе с ним под стражу заключены его приемная дочь и зять, которые обвиняются в незаконном лишении свободы несовершеннолетних.