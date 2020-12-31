В Турции проводят НИОКР по созданию «гибридных топливных элементов с высокими показателями» для оборонных проектов. При изготовлении мембран используются перлит и бор, крупные залежи которых находятся в Турции.

Куратор программы Эрхан Демирджиоглу, который работает при поддержке Бартынского университета, заявляет, что Турция станет независимой от импорта данной высокотехнологичной продукции и будет производить топливные мембраны, применяемые при сборке средств радиосвязи и других высокотехнологичных приборов.

«Мембраны, которые мы создали для нужд Вооруженных сил Турции, будут использоваться для многих оборонно-промышленных проектов, – отметил Эрхан Демирджиоглу. – Мы разработали портативные водородные топливные элементы для потребностей нашей оборонной промышленности в производстве радиосистем. До сегодняшнего дня мы использовали импортные мембраны Nafion, из-за чего оставались зависимы от других стран».

Стоимость закупаемых мембран – $3000, а национальных – около $400.

Демирджиоглу подчеркнул, что Турция станет одной из немногих стран, которые в состоянии самостоятельно производить мембраны. По его словам, отечественные композитные мембраны будут обладать гораздо лучшей химическо-физической устойчивостью и превосходить в шесть раз по этим параметрам импортную продукцию.