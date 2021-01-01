ПОЛИТИКА
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Турецкие ученые создали экспресс-тест на коронавирус
Новый экспресс-тест на COVID-19, разработанный сотрудниками анкаринского университета Билькент, может заменить привычные ПЦР-тесты. Точность турецкого теста составляет 99%. Ученые из Национального исследовательского центра нанотехнологий при университете Билькент (UNAM) работали над созданием нового теста в течение 8 месяцев. #Covid19 #экспресстест #Турция
Турецкие ученые создали экспресс-тест на коронавирус / Others
1 января 2021 г.
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