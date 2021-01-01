В Татарстане полицейские пытались скрутить женщину за отсутствие маски

Очевидцы выложили в Сеть видео, как в Чистополе, Татарстан, полицейские повалили на снег беременную женщину, пытаясь ее скрутить и надеть наручники. Действия правоохранителей якобы вызваны отсутствием у женщины медицинской маски. За нее вступились прохожие, полицейские решили задержать и их. #полиция #отсутсвиемаски #беременная