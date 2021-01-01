ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Татарстане полицейские пытались скрутить женщину за отсутствие маски
Очевидцы выложили в Сеть видео, как в Чистополе, Татарстан, полицейские повалили на снег беременную женщину, пытаясь ее скрутить и надеть наручники. Действия правоохранителей якобы вызваны отсутствием у женщины медицинской маски. За нее вступились прохожие, полицейские решили задержать и их. #полиция #отсутсвиемаски #беременная
В Татарстане полицейские пытались скрутить женщину за отсутствие маски / Others
1 января 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us