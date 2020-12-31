Россия в уходящем году установила антирекорд по количеству космических пусков. В течение 2020-го страна осуществила всего 17 пусков. «Такого малого количества стартов еще не было в современной истории нашей страны», пишут РИА Новости.

Таким образом, космический антирекорд в современной российской истории зафиксирован впервые с 1992 года. Как отмечает агентство, с учетом советской истории меньшее число стартов было только на заре космонавтики с 1957 по 1961 год, когда в год СССР осуществлял от двух до девяти стартов.

Всего в 2020-м было совершено 114 космических пусков, из которых 44 — американские, а 39 — китайские. Отечественные ракеты стартовали по семь раз с космодромов Байконур и Плесецк, два — с Куру во Французской Гвиане и один — с Восточного.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что такая ситуация вызвана не только пандемией коронавируса, но и общим снижением количества коммерческих пусков с использованием российских ракет. По его словам, такая тенденция прослеживается с 2014 года. «Связано это в основном с потерей международного космического рынка запусков», — передает слова Моисеева агентство.

Другой причиной антирекорда эксперт называет «традиционную» отсрочку пусков по Федеральной космической программе.

Ранее глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявлял, что за год Россия осуществила вдвое меньше пусков, чем планировалось. Руководитель ведомства объяснил это трудной ситуацией в экономике страны.