Российские военные использовали трубу газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» для скрытного проникновения в тыл украинских сил в Судже Курской области, сообщает телеграм-канал «Два майора». По этому газопроводу до 1 января Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины.

По информации канала, военные преодолели более 13 километров по трубе диаметром 1,4 метра, двигаясь «на корточках с кислородными баллонами», а также тянули коммуникации и проносили воду. Согласно информации околовоенных телеграм-каналов, это позволило застать украинские силы врасплох и занять промзону в Судже. Военные корреспонденты сравнивают эту операцию со взятием Авдеевки, где штурмовые группы также использовали водопроводную трубу для проникновения в город.

В Минобороны России тем временем сообщили о возвращении под контроль села Лебедевка в Курской области, а также взятии под контроль хутора Новенькое в Сумской области Украины.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил факт использования газопровода российскими силами, но отрицает массированный прорыв границы: «Сводные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться в окрестностях города Суджа в Курской области. В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в Судже очень большие».

При этом в украинском командовании утверждают, что в Сумской области «противник по-прежнему действует силами ДРГ и малыми пехотными группами численностью по несколько человек».

В то же время, по данным британского издания The Telegraph, десять тысяч украинских солдат оказались под угрозой окружения после прорыва российскими войсками линии фронта с двух направлений. Единственная украинская дорога к Судже теперь находится в зоне действия российских беспилотников, что затрудняет удержание района и возможное отступление.

Осложняет ситуацию для украинской стороны и приостановление обмена разведывательной информацией со стороны США, что, согласно источнику The Telegraph, было равносильно «практически полному отключению электроэнергии». Сообщается, что администрация Трампа также запретила частным американским компаниям предоставлять спутниковые данные Украине.

По словам младшего сержанта, общавшегося с The Telegraph, Украина рассматривает возможность вывода войск из Курска, чтобы избежать дальнейших потерь. «Мы хотим избежать потерь. Страх окружения реален», — заявил он.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.