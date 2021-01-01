ПОЛИТИКА
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Начал работу Трансадриатический газопровод
Газ из Азербайджана пошел в Европу. Трансадриатический газопровод проложен через Турцию. Управляющий директор проекта Лука Скиеппати назвал начало работы ТАР «историческим для Европы». В течение 25 лет Азербайджан будет поставлять в Европу 10 млрд кубометров газа в год (8 млрд. кубометров в Италию, 2 млрд кубометров в Грецию и Болгарию). В 2020 году Азербайджан обошел РФ по экспорту газа в Турцию.
газ / Others
1 января 2021 г.
Истории
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