Начал работу Трансадриатический газопровод

Газ из Азербайджана пошел в Европу. Трансадриатический газопровод проложен через Турцию. Управляющий директор проекта Лука Скиеппати назвал начало работы ТАР «историческим для Европы». В течение 25 лет Азербайджан будет поставлять в Европу 10 млрд кубометров газа в год (8 млрд. кубометров в Италию, 2 млрд кубометров в Грецию и Болгарию). В 2020 году Азербайджан обошел РФ по экспорту газа в Турцию.