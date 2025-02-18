18 февраля 2025 г.
Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и будет продолжать гуманитарную помощь.
Зеленский поблагодарил Турцию за поддержку и отметил важность стратегического партнёрства между двумя странами.
Турция сохраняет баланс между Украиной и Россией, выступая посредником, но также развивая экономические и оборонные связи с Киевом.
Встреча прошла на фоне обсуждений возможных мирных переговоров и необходимости решения гуманитарных проблем, вызванных войной.