ПОЛИТИКА
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Эрдоган встретился с президентом Украины Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Анкаре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как сообщается, основная тема для обсуждения — война в Украине и двустороннее сотрудничество.
Эрдоган встретился с президентом Украины Зеленским / AA Archive
18 февраля 2025 г.

  • Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и будет продолжать гуманитарную помощь.

  • Зеленский поблагодарил Турцию за поддержку и отметил важность стратегического партнёрства между двумя странами.

  • Турция сохраняет баланс между Украиной и Россией, выступая посредником, но также развивая экономические и оборонные связи с Киевом.

  • Встреча прошла на фоне обсуждений возможных мирных переговоров и необходимости решения гуманитарных проблем, вызванных войной.

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