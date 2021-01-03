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На горнолыжном курорте во Львовской области эвакуировали 74 человека после аварии на подъемнике
На горнолыжном курорте Славское Львовской области, Украина, остановился кресельный подъемник с туристами. На нем находились 74 человека, в том числе 13 детей и 3 беременных женщины. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел из-за выхода из строя трансформаторной подстанции. В спасательной операции были задействованы 16 сотрудников ГСЧС и 2 единицы техники. Меньше чем за три часа спасатели эвакуировали туристов. Никто не пострадал. По информации СМИ, вышедшая из строя канатная дорога была построена в 1976 году. #Украина #канатнаядорога #спасатели
На горнолыжном курорте во Львовской области эвакуировали 74 человека после аварии на подъемнике / Others
3 января 2021 г.
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