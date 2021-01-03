ПОЛИТИКА
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В Ираке почтили память убитого год назад генерала Касема Сулеймани
Тысячи людей собрались неподалеку международного аэропорта в Багдаде, чтобы почтить память генерала Касема Сулеймани, погибшего год назад. Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции скончался в ночь на 3 января 2020 в результате ракетного удара США. Помимо него, демонстранты помянули и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, убитого в тот же день. #КасемСулеймани #годовщинасмерти #Ирак
В Ираке почтили память убитого год назад генерала Касема Сулеймани / Others
3 января 2021 г.
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