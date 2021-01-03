Президент Бразилии спрыгнул с катера, чтобы пообщаться со своими гражданами

Президент Бразилии Жаир Болсонару спрыгнул с катера и поплыл общаться с отдыхающими на пляже. Вслед за ним в воду нырнули телохранители. Видео опубликовал сам Болсонару в своем Twitter. В Бразилии более 7,7 миллиона случаев заражения COVID-19. Страна находится на 3 месте в мире по количеству инфицированных, однако там не запрещены массовые собрания и не вводится карантин. Сам Болсонару в октябре заявлял, что пандемия коронавируса уже заканчивается. #Бразилия #президент #Covid19