ПОЛИТИКА
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Президент Бразилии спрыгнул с катера, чтобы пообщаться со своими гражданами
Президент Бразилии Жаир Болсонару спрыгнул с катера и поплыл общаться с отдыхающими на пляже. Вслед за ним в воду нырнули телохранители. Видео опубликовал сам Болсонару в своем Twitter. В Бразилии более 7,7 миллиона случаев заражения COVID-19. Страна находится на 3 месте в мире по количеству инфицированных, однако там не запрещены массовые собрания и не вводится карантин. Сам Болсонару в октябре заявлял, что пандемия коронавируса уже заканчивается. #Бразилия #президент #Covid19
Президент Бразилии спрыгнул с катера, чтобы пообщаться со своими гражданами / Others
3 января 2021 г.
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