В Беларуси прошли первые в этом году акции протеста

В Минске и других городах Беларуси граждане впервые в этом году вышли на акции протеста. Люди собирались небольшими группами с красно-белой символикой и флагами, проходили маршем по улицам и выкрикивали лозунги. Количество участников сегодняшних акций неизвестно, о задержаниях не сообщалось. Массовые акции протеста начались в Беларуси после оглашения результатов президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Протестующие требуют отставки Лукашенко и наказания виновных в избиении и задержании протестующих. #акцияпротеста #ЖывеБеларусь #Лукашенко