ПОЛИТИКА
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В Беларуси прошли первые в этом году акции протеста
В Минске и других городах Беларуси граждане впервые в этом году вышли на акции протеста. Люди собирались небольшими группами с красно-белой символикой и флагами, проходили маршем по улицам и выкрикивали лозунги. Количество участников сегодняшних акций неизвестно, о задержаниях не сообщалось. Массовые акции протеста начались в Беларуси после оглашения результатов президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Протестующие требуют отставки Лукашенко и наказания виновных в избиении и задержании протестующих. #акцияпротеста #ЖывеБеларусь #Лукашенко
В Беларуси прошли первые в этом году акции протеста / Others
3 января 2021 г.
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