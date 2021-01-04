В России добыча нефти и газового конденсата в 2020 году сократилась на 8,6% по сравнению с прошлым годом, составив 512,68 миллиона тонн. Это стало минимумом за последние десять лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Для сравнения: в 2010 году добыча нефти составила 512,3 миллиона тонн.

В декабре 2020 года в стране добыто 42,46 миллиона тонн нефти с газовым конденсатом, что на 11% ниже аналогичного показателя за прошлый год.

Добычу снизили все российские нефтяные компании. Так, «Роснефть» за год сократила добычу на 9,8% – до 196,4 миллиона тонн. Добыча «Лукойла» сократилась на 10,6% (до 73,7 миллиона тонн), «Сургутнефтегаза» – на 9,9% (до 54,75 миллиона тонн). Структуры «Газпром нефть» уменьшили добычу за 2020 год на 6,2% (до 56,7 миллиона тонн), «Татнефть» – на 12,7% (до 26 миллионов тонн), «Новатэк» – на 0,5% (до 11,8 миллиона), отмечают «Ведомости».

Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья за 2020 год снизился на 11,8% по сравнению с 2019-м – до 219,16 миллиона тонн. Объем добычи газа за прошедший год уменьшился на 6,2% – до 692,33 миллиарда куб. м. За декабрь было произведено 66,28 млрд куб. м. газа, что на 1,6% ниже показателей того же месяца 2019 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что для восстановления Россией добычи нефти оптимальным является диапазон цен в 45-55 долларов за баррель. При этом он отметил, что Россия поддержит увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в феврале 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки. Весной 2020 года страны формально в рамках картеля договорились о рекордном сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки.