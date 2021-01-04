Более 800 тысяч жителей России уже привились против новой коронавирусной инфекции в рамках масштабной вакцинации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, «вакцинация идет очень активно»: в гражданский оборот введено и развезено по российским регионам более 1,5 млн доз.

Однако эта информация, озвученная министром 2 января во время рабочей поездки в Тверскую область, вызвала резонные вопросы журналистов. Так, сайт It's My City обратил внимание, что перед новогодними праздниками – 22 декабря – приведенное Мурашко число вакцинированных было в 16 раз меньше.

Резко «увеличились» в статистике главы Минздрава и поставки вакцины в регионы: еще 29 декабря он рапортовал о 507 тысячах доз «Спутник V», которые были развезены по стране за три недели. «То есть десятикратный рост поставок прямо в новогодние праздники. Самим-то не стыдно такие вещи говорить???» – задается вопросом замглавного редактора журнала «Холод» Михаил Зеленский в Facebook, которого цитирует NEWSru.com.

При этом, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, на 1 января вакцину получили более 50 тысяч жителей российской столицы. По данным городской администрации Санкт-Петербурга, по состоянию на 2 января были привиты 5942 человека, из них только 262 получили оба компонента вакцины. А главное – в сообщении прямо говорится, что до середины декабря в город было направлено 7,5 тысяч доз вакцины, в последние дни декабря – еще более 15 тысяч доз.

Как обращает внимание «Фонтанка», с 7 сентября по 30 декабря Росздравнадзор разрешил выпустить в гражданский оборот 44 партии вакцины «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»): Центр Гамалеи выпустил всего пять партий, завод «Генериум» во Владимирской области – 21 партию, петербургский «Биокад» - 18. Завод «Биннофарм» бизнесмена Владимира Евтушенкова также получил право на производство препарата, но в 2020, по данным Росздравнадзора, ни одна партия выпущенной там вакцины не прошла контроль качества.

В начале декабря в ходе видеоконференции президент РФ Владимир Путин заявил, что «уже более 2 миллионов доз произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней». По данным Росздравнадзора, на тот момент в гражданский оборот было выпущено 11 партий вакцины. Как пояснил 21 декабря глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, 440 тысяч доз препарата соответствует всего 23 партиям.