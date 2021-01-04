4 января 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Молодежь Казахстана ответила российским депутатам на территориальные претензии
Российским политикам, заявившим о территориальных претензиях к Казахстану, отправили шоколад с картой страны. Ранее депутаты Госдумы Вячеслав Никонов, Евгений Федоров и Владимир Жириновский назвали северные регионы соседнего государства «подарками России» и потребовали их «вернуть». #шоколад #Казахстан #территория
Молодежь Казахстана ответила российским депутатам на территориальные претензии / Others
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