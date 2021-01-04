Входную дверь дома лидера республиканского большинства сената Митча МакКоннелла в Луисвилле неизвестные разрисовали граффити с оскорбительными надписями, а рядом с домом спикера Палаты представителей демократа Нэнси Пелоси в Сан-Франциско разлили вещество, похожее на кровь, и оставили свиную голову, сообщает Deutsche Welle cо ссылкой на американские СМИ.

По версии следствия, нападения произошли 2 января, при этом неизвестно, находился ли кто-нибудь в домах в это время.

На двери дома МакКоннелла вандалы написали «Где мои деньги» и «Митч убивает бедных». На двери гаража Пелоси - перечеркнутая надпись «2000 долларов», а также призыв отменить арендную плату («Отмените аренду») и лозунг «Мы хотим все!».

В ответ сенатор распространил заявление, в котором отметил, что «поддерживает мирный протест», добавив, что «вандализму и политике запугивания не место в нашем обществе».

Как сообщили в правоохранительных органах, обе атаки были совершены после активных дебатов об экономическом пакете помощи для американцев, пострадавших во время пандемии коронавируса. Решение выделить 900 миллиардов долларов было одобрено американскими законодателями накануне рождественских праздников.

Палата представителей, где у демократов большинство, одобрила увеличение выплат с 600 до 2000 долларов, однако Сенат, возглавляемый республиканцами, уже в 2021 году не поддержал это увеличение, несмотря на призывы действующего президента Дональда Трампа. Глава республиканцев МакКоннелл тогда заявил: «Сенат не будет подвергаться запугиванию, заставляя срочно направлять заемные деньги в руки богатых друзей демократов, которым не нужна помощь».