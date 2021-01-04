Биотехнологическая долина в Тузле площадью 3 млн м² будет включать в себя огромный комплекс зданий. Среди них: научно-технологический центр, биомедицинский̆ технопарк, бизнес-инкубатор, образовательный центр, конгресс-центр, центр фармацевтических разработок и доклинических исследований и ряд других медучреждений. Планируется, что в долине будут работать 160 компаний, 60 из которых – иностранные: они будут командировать ведущих специалистов, привлекать инвестиции и вести исследования совместно с турецкими коллегами.

Глава биотехнологической долины и ассоциации биотехнологической промышленности доктор Эрджан Варлыбаш заявил о том,что проект обеспечит рабочими местами 30 000 человек. «Работы по созданию биотехнологической долины ускорились, мы планируем завершить их в течение двух лет», – сказал он.

Варлыбаш заявил, что в долину будут приглашены создатели немецкой вакцины против коронавируса из компании BioNTech – имеющие турецкое происхождение доктор Угур Шахин и его супруга Озлем Тюреджи. По его словам, биотехнологическая долина станет защитной базой Турции на случай пандемии других новых вирусов.

Сейчас Турция только на импорт биотехнологических препаратов тратит $1 млрд, однако, как планируют власти, вскоре зависимость от импортной продукции начнет снижаться за счет работы компаний, которые привлекаются к проекту. Эрджан Варлыбаш отметил, что Турция планирует экспортировать биотехнологическую продукцию на сумму в $27 млрд.

Бюджет проекта формируется за счет частных инвестиций.