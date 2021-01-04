После того, как журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев опубликовал информацию о перемещениях сотрудников ФСБ, подозреваемых в покушении на оппозиционера Алексея Навального, пользователи соцсетей обнаружили другие совпадения. Время визитов сотрудников спецслужбы совпало с таинственными смертями активистов в тех же регионах, пишет «Кавказ.Реалии».

В марте 2015 года один из из предполагаемых «отравителей» прилетел в Дагестан, и в те же дни там был найден мертвым активист общественного движения «Единство» Руслан Магомедрагимов. Родственники жертвы утверждали, что на его шее были видны две точки, похожие на следы от уколов шприцем. По их мнению, Магомедрагимов мог быть отравлен ядом, парализующим дыхание.

Еще один из фигурантов расследования находился в Нальчике в августе 2014-го, когда там умер журналист, правозащитник и член партии «Яблоко» 27-летний Тимур Куашев. Под левым глазом у покойного был синяк, а в районе левой подмышечной впадины – след от укола. Эксперты предположили, что причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. Однако несмотря на это, официальной причиной была названа острая коронарная недостаточность, возникшая на фоне неизвестной вирусной инфекции. Близкие погибшего в 2018 году обратились в Европейский суд по правам человека: они настаивают на том, что активист был насильственно убит.

Кстати, со временем визита сотрудников российских спецслужб, чьи имена фигурировали в расследовании Bellingcat, совпала также смерть при невыясненных обстоятельствах в 2013 году лидера «Имарата Кавказ» Доку Умарова.

14 декабря 2020 года Алексей Навальный назвал имена сотрудников ФСБ, которые следили за ним в день отравления «Новичком» и могли быть причастны к покушению на его убийство. Журналисты Bellingcat совместно с CNN, The Insider и Der Spiegel пришли к выводу, что за преступлением может стоять группа восьми оперативников из секретного подразделения силового ведомства, действующего под прикрытием Института криминалистики ФСБ.

Проанализировав авиаперелеты подозреваемых, а также данные биллинга их телефонных разговоров, журналисты заключили: группа следила за Алексеем Навальным с 2017 года, когда он заявил о планах по выдвижению на пост президента России, а в 2020 году предприняли как минимум еще одну попытку отравления оппозиционера.