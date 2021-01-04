Ракетная система Mergen V MRUS – самая большая и сильная ракета-носитель в Турции гражданского назначения. Она будет использована для запуска спутников в открытый космос. Ракета-носитель, созданная в рамках реализации турецкой космической программы VERA, принадлежит к семейству Atlas.

Проект по созданию Mergen V был начат в 2019 году командой специалистов Hazarfen Space, которые работают над многими программами в космической и авиастроительной сфере. Инженеры компании разработали и интегрировали все функции системы, представили макет ракеты-носителя в готовом виде и приступили к строительству. Эффективная и безопасная система Mergen V характеризуется наличием множества различных инноваций.

Наиболее важные функции Mergen V MRUS cube:

– RCS (система контроля реакции) – обеспечивает мгновенное движение и направление

– холодный запуск – позволяет системе получить значительное ускорение

– HKS(Moving Wing System) – открытие и закрытие подвижного крыла

– ÇVRM(Dual Variant Rocket Engine) – основной двигатель (твердое топливо)

– SGS (Fixed Body System) – неподвижные крылья тела (ARDN Control)

– MGIS (Miniature Power Propulsion System) – системный комплект, обеспечивающий дополнительную тягу

– AMIRAL – управляемая система искусственного интеллекта (в разработке)

Ракета-носитель запускается с помощью системы запуска Mobile Ramp.

Роль ракеты-носителя Mergen V не ограничивается выводом спутников на орбиту. Основная цель этой системы – участие в турецкой космической программе VERA, которая должна завершиться в три этапа.

Срок эксплуатации Mergen V MRUS продлится до 2022, после чего в последнем квартале года она будет перепроектирована как новая модель V2 для выполнения различных космических миссий. В беспилотные космические программы по программе VERA будут интегрированы полезные нагрузки массой 50-100 кг.

Строительство ракеты-носителя будет осуществляться совместно с турецкой компанией Roketsan, которая известна в том числе и за пределами Турции благодаря своим успешным разработкам в ракетостроении.

Космическая программаVERA

VERA – первая турецкая программа по покорению космоса. Командой компании Hazarfen Space создаются ракеты-носители, многоразовые ракетные системы, спутники и реализуются другие космические проекты.

Опыт, полученный в рамках программы по созданию отечественных ракет и современных технологий в области космонавтики, позволит Турции войти в число стран, осуществляющих собственные космические программы.

В недалеком будущем Турция станет независимой от ракет-носителей других стран и сможет самостоятельно проводить запуск спутников с помощью отечественных ракет-носителей. Постепенно реализуя новаторскую программу VERA, Турция делает уверенные шаги в покорении космоса.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, одной из главных целей страны в ближайшем будущем является приобретение статуса космической державы, отправка своих космонавтов и выход их в открытый космос, а также участие в международных космических миссиях.