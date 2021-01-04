Чистый убыток российского телеканала НТВ в 2019 году составил 648 миллионов рублей, увеличившись почти на 16% по сравнению с предыдущим годом, сообщает «МБХ-медиа» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Выручка канала сократилась за год на 11% – до 16 миллиардов рублей, а активы остались примерно на уровне 2018 года (более 39 миллиардов рублей). Задолженность НТВ по кредитам составила 2,3 миллиарда рублей, увеличившись за год на 57%, отмечает издание.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», за этот период канал получил три бюджетные субсидии от Роспечати на сумму 1,29 миллиарда рублей. Эти средства были выделены на работы по «производству социально значимых проектов», а также на трансляцию программ в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек.

Финансовые результаты головного холдинга НТВ – «Газпром-Медиа» (включает также «Матч ТВ», ТНТ, «Пятницу» и т. д.) – в 2019 году также оказались негативными. Чистый убыток составил 4,7 миллиарда рублей, несмотря на десятки миллиардов поддержки, выделяемые государством ежегодно.