Полиция Нижегородской области возбудила уголовное дело в отношении жителя села Зверево Геннадия Толчонкова по статье о незаконной рубке лесных насаждений из-за сбора валежника.

Толчонков признался местному телеканалу «Че», что дело возбудили после того, как он собрал 13 стволов деревьев. По его словам, все они были повалены ветром, поэтому он отпилил корни и привез стволы домой, однако в МВД утверждают, что Толчонков повалил деревья трактором. После возбуждения уголовного полиция изъяла трактор и пилу.

Ведущий специалист Бутурлинского межрайонного лесничества Вячеслав Осин рассказал СМИ, что именно он написал заявление в полицию о незаконной рубке леса, однако подчеркнул: жаловался не на Толчонкова, а по факту нарушения.

Руководитель лесничества Владимир Фарофонтов, в свою очередь, сказал, что «свежий ветровал» деревьев – это не сбор валежника. «Валежная древесина – это в лучшем случае или древесина дровяная, или же вообще неликвидная древесина»,– сказал он, чем еще больше запутал журналистов, которые пытались разобраться, кто на самом деле виноват.

С 1 января 2019 года в России разрешен свободный сбор валежника. Депутаты Госдумы внесли соответствующие поправки в Лесной кодекс в апреле 2018 года. В Рослесхозе еще в 2016 году говорили, что не считают валежник платным лесным ресурсом, поэтому граждане могут собирать его свободно и бесплатно.