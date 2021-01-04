ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Разрешила Госдума: нижегородцу грозит семь лет тюрьмы за сбор валежника
Местный житель собирал поваленные ветром деревья. Полиция убеждена: он валил их трактором. Специалисты лесного хозяйства и вовсе утверждают, что «свежий ветровал» вне закона
Разрешила Госдума: нижегородцу грозит семь лет тюрьмы за сбор валежника
Фото: Wikipedia / Others
4 января 2021 г.

Полиция Нижегородской области возбудила уголовное дело в отношении жителя села Зверево Геннадия Толчонкова по статье о незаконной рубке лесных насаждений из-за сбора валежника.

Толчонков признался местному телеканалу «Че», что дело возбудили после того, как он собрал 13 стволов деревьев. По его словам, все они были повалены ветром, поэтому он отпилил корни и привез стволы домой, однако в МВД утверждают, что Толчонков повалил деревья трактором. После возбуждения уголовного полиция изъяла трактор и пилу.

Ведущий специалист Бутурлинского межрайонного лесничества Вячеслав Осин рассказал СМИ, что именно он написал заявление в полицию о незаконной рубке леса, однако подчеркнул: жаловался не на Толчонкова, а по факту нарушения.

Руководитель лесничества Владимир Фарофонтов, в свою очередь, сказал, что «свежий ветровал» деревьев – это не сбор валежника. «Валежная древесина – это в лучшем случае или древесина дровяная, или же вообще неликвидная древесина»,– сказал он, чем еще больше запутал журналистов, которые пытались разобраться, кто на самом деле виноват.

С 1 января 2019 года в России разрешен свободный сбор валежника. Депутаты Госдумы внесли соответствующие поправки в Лесной кодекс в апреле 2018 года. В Рослесхозе еще в 2016 году говорили, что не считают валежник платным лесным ресурсом, поэтому граждане могут собирать его свободно и бесплатно.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us