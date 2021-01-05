Турецкое Управление оборонной промышленности (Savunma Sanayii Başkanlığına, SSB) подписало с компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) контракт на создание нового ударного вертолёта еще в феврале 2019 года. Его разработка началась в 2017 году – машина именовалась тогда «боевым вертолётом тяжёлого класса» (Ağır Sınıf Taarruz Helikopter) или АТАК 2. Изначально предполагалось, что этот вертолет будет тяжелее, чем машина боевой поддержки T129 АТАК, но сопоставим по тоннажу (шесть тонн) и создан на основе несущей системы многоцелевого Т625.

Однако сейчас АТАК 2 заявляется уже как машина 10-тонного класса (то есть сопоставимого с Boeing AH-64 Apache), что требует создания новой несущей системы и применения двух мощных турбовальных двигателей (их тип на данный момент не выбран). Эксперты считают, что столь значительный пересмотр конструкции перспективного боевого вертолета вызван требованиями Вооруженных сил Турции.

Масса полезной нагрузки АТАК 2 должна составить «более 1200 кг». Изображения нового вертолета демонстрируют фактически отмасштабированный в сторону увеличения Т-129. Заявлено максимально широкое применение систем и оборудования турецкого производства. Планируется, что прототип совершит полет в 2024 году.

Новый вертолет должен дополнить, а в перспективе и заменить серийно производимый сейчас на мощностях TAI более легкий – пятитонный – Т129 АТАК, представляющий собой лицензионную деривацию итальянского вертолета AW-129 компании Leonardo (AgustaWestland).