Региональное управление Следственного комитета в Дагестане возбудило уголовное дело в отношении полицейского, подозреваемого в убийстве местного жителя и превышении должностных полномочий, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что 25-летний подозреваемый был прикомандирован в дагестанский город Каспийск из Ярославля.

«Он подозревается в совершении преступлений по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и п “б, в” ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий»)», – указано в сообщении пресс-службы.

Как утверждает следствие, 2 января 2021 года около часа ночи в дежурную часть поступило сообщение о нападении на женщину. Прибывшие на место инцидента сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) увидели, что «мужчина применяет физическое насилие в отношении женщины». Полицейский потребовал прекратить противоправные действия. В ответ нападавший на женщину мужчина направился в сторону полицейского, который, по версии следствия, переоценил исходящую от мужчины опасность, и выстрелил в него из табельного огнестрельного оружия.

По рассказам пользователей соцсетей, жертвой оказался 43-летний отец пятерых детей.

«Весь этот хаос происходил на глазах жены, детей и соседей... Как рассказывают очевидцы, у убитого был конфликт с работницами салона красоты, хозяином которого он являлся», - написали в группе «Голос Дагестана» в «ВКонтакте». Как говорят очевидцы, сотрудницы закрылись в салоне с алкоголем, а когда пришел хозяин, то начали на него орать. В ответ мужчина дал пощечину одной из них, девушки вызвали полицию. «Приехавший сотрудник направил оружие, на что хозяин кафе сказал: «Давай стреляй, че ты, герой, стреляй». Полицейский выстрелил прямо в голову. Хотя мог бы повалить или стрельнуть по ноге! С места не скрылся», - добавляют в соцсетях.

В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.