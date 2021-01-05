Бывший операционный директор немецкой платёжной системы Wirecard Ян Марсалек, подозреваемый в Германии в хищении денежных средств на сумму около 2 миллиардов евро, с высокой долей вероятности сотрудничал с российскими спецслужбами, действовал в их интересах и скрывается в России на одной из резиденций ГРУ (ГУ Минобороны), пишет центр «Досье» в своем расследовании. Так, Марсалек мог помогать перевозить крупные суммы наличных для отмывания средств и финансирования лояльных Кремлю европейских и ближневосточных политиков.

Как отмечает источник «Досье», будущий операционный директор Wirecard Ян Марсалек познакомился с высокопоставленными российскими офицерами из СВР и ГРУ еще в конце 90-х через Австрийско-Российское Общество Дружбы. В то время российские спецслужбы активно занимались вербовкой перспективных австрийцев, а молодой и авантюрный Марсалек казался хорошим кандидатом для «дружбы» с разведчиками.

Позже его основным контактом стал Андрей Чупрыгин – российский арабист, военный переводчик и старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ, которого СМИ называют «полковником ГРУ», утверждают расследователи. При этом сам Марсалек любил хвастаться связями с разведкой перед своими партнерами. Например, в 2018 году, по данным Financial Times, он пытался произвести впечатление на трейдеров, показывая им секретные документы, содержащие, в частности, формулу «Новичка» — яда, использовавшегося для покушения на полковника ГРУ Сергея Скрипаля и позже оппозиционера Алексея Навального.

После назначения операционным директором Wirecard в 2010 году Марсалек стал регулярно летать в Россию, причем его поездки длились менее суток и не могли быть туристическими. Журналисты предполагают, что таким образом он не только перевозил наличные для отмывания средств и финансирования западных политиков, но и отчитывался о своих контактах за рубежом.

С 2015 года Ян Марсалек под прикрытием развития бизнеса в Ливии занимался созданием частных военных компаний. В 2015 году Марсалек вложился в одну из крупнейших цементных компаний Libyan Cement Company (LCC). Годом позднее российская ЧВК «РСБ-Групп» получила контракт на 10 миллионов долларов за разминирование цементного завода в ливийском Бенгази. В комментарии изданию РБК глава «РСБ-Групп» Олег Криницын подтвердил, что его сотрудники осуществили работы по заказу владельцев компании LCC. Как выяснил Центр «Досье», посредником в сделке между LCC и ЧВК «РСБ-Групп» стал еще один россиянин, хорошо знакомый с Яном Марсалеком, — бывший чиновник Станислав Петлинский, затем сменивший имя и фамилию.

Сейчас Ян Марсалек скрывается в России на одной из подмосковных резиденций ГРУ, указывают в центре «Досье». Если эта информация подтвердится, останется крайне мало сомнений о том, в чьих интересах на самом деле велась деятельность Wirecard, а также кому были нужны пышные приемы Марсалека в Европе и сомнительные акции на Ближнем Востоке, заключают журналисты.