От чего страдают российские школы?

По мнению директора Института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, основные проблемы российских школ – это недостаточный приток молодых кадров, отсутствие свободы выбора у детей и разрушенная система финансирования. Российские школы находятся под контролем пожилых преподавателей – они выживают с работы молодых коллег, саботируют реформы и противятся им, а с учениками придерживаются диктаторской линии поведения. В это время власти придумывают для школьников новые и новые формы итоговых аттестаций и усиливают нагрузку.

Согласно данным за 2019 год, которые ранее приводила экс-министр просвещения Ольга Васильева, количество преподавателей, не достигших пенсионного или предпенсионного возраста, колеблется в пределах 11-13% от общей доли педагогического сообщества. Кроме этого, невозможно не упомянуть проблему неуклонно снижающего финансирования образования, причем это касается как школ, так и вузов, сузов и других профильных учреждений.

По даннымстатического сборника «Образование в цифрах: 2019», выпущенного Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, финансирование образования в России занимает скромную долю в ВВП по сравнению с большинством развитых стран (речь не об абсолютных цифрах, а именно о доле общего дохода, которую государство готово вложить в образование). После 2010 года бюджет в сфере образования не растет, в обучение каждого школьника вкладывается все меньше денег. Россия все еще считается образованной нацией, но только потому, что высшее образование распространено у старшего поколения. Что касается молодежи, то процент образованных молодых людей во многих странах значительно выше, чем в России.

Высшее образование: в России или за рубежом?

В рейтинге стран по уровню расходов на образование Россия находится на 120 месте, а по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) большая часть россиян скептически относятся к качеству высшего образования в России, при этом только каждый десятый считает, что образование в России лучше, чем за рубежом, в то время как 33% россиян заявили о том, что у них есть знакомые, которые учатся в иностранных учебных заведениях. Но не каждый может позволить себе образование за границей.

По статистике, всего 1,5% россиян отправляют своих детей учиться в высшие учебные заведения за рубеж, все дело в цене – стоимость зарубежного образования до 50 тыс долларов в год. Но дети топ-чиновников России могут себе это позволить. Отгораживаясь от мира и грозя Западу ядерными бомбами, российская элита отправляет своих детей в западные университеты. «Дети министров, депутатов и олигархов не только учатся, но и находят работу в Европе и США, обзаводятся там семьями, остаются жить», – говорится в расследовании «Нового времени».

Все лучшее – детям

В то время, когда российские дети учатся в российских школах и вузах с их проблемами и недочетами, российская элита выбирает для своего потомства учебу в США и в первую очередь – университеты «Лиги плюща». Это ассоциация восьми самых старых и престижных университетов Америки.

Например, в Колумбийском университете, в котором обучались несколько отцов-основателей США, знаменитые писатели, ученые, в том числе 94 Нобелевских лауреата, училась и дочь Сергея Лаврова – Екатерина. Этот же вуз закончили дочери Романа Абрамовича и Александра Мамута.

Еще один университет Лиги Плюща – New York University закончила Ольга Лужкова, дочь экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Дочь известного хоккеиста и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова училась в NYU Film School. Она родилась и выросла в США, поэтому обучение на английском для нее не представляет трудностей. Фетисова перебралась на родину и является сооснователем кинематографической компании в Москве и ранее училась в университете Fordham в том же Нью-Йорке.

Грызет гранит науки за рубежом и сын Павла Астахова Антон. Сын учился в США, в то время как его папа принимал закон о запрете усыновления российских детей американскими гражданами. В 2009 году он поступил в European School of Economics. Этот университет стал третьим для Антона, до этого он успел поучиться в Оксфордском международном колледже St Clare's College и лондонском Metropolitan College.

Учиться в Нью-Йорке ему очень нравилось: «Когда я учился в Америке, мне очень нравилось, что университет у меня находился прямо на Walt Street. Это единственный университет на этой известной улице. И друзья у меня все там были брокеры и трейдеры».

Сын Андрея Фурсенко Александр получал степень бакалавра в Скотландском Университете. Андрей – член кооператива «Озеро», давний сподвижник Путина, экс-министр образования, а ныне помощник президента. Сейчас, судя по открытым данным, Александр Фурсенко живет в США и работает адвокатом. Закончила университет в США и дочь депутата госдумы Ирины Родниной Алена Миньковская. Она закончила California University в Санта-Крузе по специальности политология и работала журналистом в RT и Huffington Post.

В 2016 году Алексей Навальный опубликовал информацию, согласно которой за границей учатся дочери известного депутата-единоросса Сергея Железняка. Навальный подчеркивает диссонанс между этими фактами и патриотичными высказываниям Сергея Железняка.

Например: «Важно, чтобы ценностные ориентиры, любовь к Родине, патриотизм формировались с детства и были неотъемлемой частью процесса воспитания и становления гражданина». Или: «Уверен, что чиновник не может быть связан экономическими обязательствами с другими государствами, так как тогда он становится зависимым не от интересов граждан России, а от ожиданий руководства других государств». В ответ парламентарий заявил, что надо уметь отличать «квасной» патриотизм от настоящего, а его дети сами выбрали иностранные учебные заведения и после их окончания приедут домой.

С инициативой возвращения на родину детей чиновников, обучавшихся за рубежом, позже выступилодвижение «Общероссийский народный фронт». «Если человек получает образование для того, чтобы свить там гнездо, – это один разговор. Если он получает образование, чтобы вернуться на родину и использовать здесь полученные знания, – это совершенно другое», – заявил один из авторов закона, руководитель центрального аппарата Общероссийского народного фронта Вячеслав Лысаков.

В октябре 2016 года, по данным портала Znak.com, российским чиновникам рекомендовали вернуть из-за границы своих детей. Это, в частности, касалось сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, дочерей депутата Госдумы Сергея Железняка, дочери главы МИДа Сергея Лаврова и сына министра промышленности Дениса Мантурова. За границей училась и дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Лиза, которая назвала российскую систему образования «адом». Однако Министерство образования РФ выступило против закона.

В 2017 году депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин внес в Госдуму законопроект, который запрещает детям чиновников получать образование за границей. Однако Правительство также отклонило инициативу как неконституционную.

В то же время, по данным опросана тему «Нужно ли запретить детям чиновников учиться за границей», проведенного Радио Свобода на улицах Москвы, большая часть респондентов на данный вопрос ответила «нет».