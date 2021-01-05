КУЛЬТУРА
7 МИН ЧТЕНИЯ
Образование на дне. Почему чиновники и олигархи обучают детей за границей
Проблемы финансирования, несбалансированные стандарты, отсутствие свободы выбора для детей и нехватка учителей – то, с чем сталкиваются школы России. На фоне патриотичных высказываний чиновников их дети получают дорогостоящее образование за границей
Образование на дне. Почему чиновники и олигархи обучают детей за границей
Екатерина Железняк фотографируется на память об элитной американской школе в Швейцарии / Фото: Navalny.Com / Others
Изабелла ЕвлоеваИзабелла Евлоева
5 января 2021 г.

От чего страдают российские школы?

По мнению директора Института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, основные проблемы российских школ – это недостаточный приток молодых кадров, отсутствие свободы выбора у детей и разрушенная система финансирования. Российские школы находятся под контролем пожилых преподавателей – они выживают с работы молодых коллег, саботируют реформы и противятся им, а с учениками придерживаются диктаторской линии поведения. В это время власти придумывают для школьников новые и новые формы итоговых аттестаций и усиливают нагрузку.

Согласно данным за 2019 год, которые ранее приводила экс-министр просвещения Ольга Васильева, количество преподавателей, не достигших пенсионного или предпенсионного возраста, колеблется в пределах 11-13% от общей доли педагогического сообщества. Кроме этого, невозможно не упомянуть проблему неуклонно снижающего финансирования образования, причем это касается как школ, так и вузов, сузов и других профильных учреждений.

По даннымстатического сборника «Образование в цифрах: 2019», выпущенного Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, финансирование образования в России занимает скромную долю в ВВП по сравнению с большинством развитых стран (речь не об абсолютных цифрах, а именно о доле общего дохода, которую государство готово вложить в образование). После 2010 года бюджет в сфере образования не растет, в обучение каждого школьника вкладывается все меньше денег. Россия все еще считается образованной нацией, но только потому, что высшее образование распространено у старшего поколения. Что касается молодежи, то процент образованных молодых людей во многих странах значительно выше, чем в России.

Высшее образование: в России или за рубежом?

В рейтинге стран по уровню расходов на образование Россия находится на 120 месте, а по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) большая часть россиян скептически относятся к качеству высшего образования в России, при этом только каждый десятый считает, что образование в России лучше, чем за рубежом, в то время как 33% россиян заявили о том, что у них есть знакомые, которые учатся в иностранных учебных заведениях. Но не каждый может позволить себе образование за границей.

По статистике, всего 1,5% россиян отправляют своих детей учиться в высшие учебные заведения за рубеж, все дело в цене – стоимость зарубежного образования до 50 тыс долларов в год. Но дети топ-чиновников России могут себе это позволить. Отгораживаясь от мира и грозя Западу ядерными бомбами, российская элита отправляет своих детей в западные университеты. «Дети министров, депутатов и олигархов не только учатся, но и находят работу в Европе и США, обзаводятся там семьями, остаются жить», – говорится в расследовании «Нового времени».

Все лучшее – детям

В то время, когда российские дети учатся в российских школах и вузах с их проблемами и недочетами, российская элита выбирает для своего потомства учебу в США и в первую очередь – университеты «Лиги плюща». Это ассоциация восьми самых старых и престижных университетов Америки.

Например, в Колумбийском университете, в котором обучались несколько отцов-основателей США, знаменитые писатели, ученые, в том числе 94 Нобелевских лауреата, училась и дочь Сергея Лаврова – Екатерина. Этот же вуз закончили дочери Романа Абрамовича и Александра Мамута.

Еще один университет Лиги Плюща – New York University закончила Ольга Лужкова, дочь экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Дочь известного хоккеиста и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова училась в NYU Film School. Она родилась и выросла в США, поэтому обучение на английском для нее не представляет трудностей. Фетисова перебралась на родину и является сооснователем кинематографической компании в Москве и ранее училась в университете Fordham в том же Нью-Йорке.

Грызет гранит науки за рубежом и сын Павла Астахова Антон. Сын учился в США, в то время как его папа принимал закон о запрете усыновления российских детей американскими гражданами. В 2009 году он поступил в European School of Economics. Этот университет стал третьим для Антона, до этого он успел поучиться в Оксфордском международном колледже St Clare's College и лондонском Metropolitan College.

Учиться в Нью-Йорке ему очень нравилось: «Когда я учился в Америке, мне очень нравилось, что университет у меня находился прямо на Walt Street. Это единственный университет на этой известной улице. И друзья у меня все там были брокеры и трейдеры».

Сын Андрея Фурсенко Александр получал степень бакалавра в Скотландском Университете. Андрей – член кооператива «Озеро», давний сподвижник Путина, экс-министр образования, а ныне помощник президента. Сейчас, судя по открытым данным, Александр Фурсенко живет в США и работает адвокатом. Закончила университет в США и дочь депутата госдумы Ирины Родниной Алена Миньковская. Она закончила California University в Санта-Крузе по специальности политология и работала журналистом в RT и Huffington Post.

В 2016 году Алексей Навальный опубликовал информацию, согласно которой за границей учатся дочери известного депутата-единоросса Сергея Железняка. Навальный подчеркивает диссонанс между этими фактами и патриотичными высказываниям Сергея Железняка.

Например: «Важно, чтобы ценностные ориентиры, любовь к Родине, патриотизм формировались с детства и были неотъемлемой частью процесса воспитания и становления гражданина». Или: «Уверен, что чиновник не может быть связан экономическими обязательствами с другими государствами, так как тогда он становится зависимым не от интересов граждан России, а от ожиданий руководства других государств». В ответ парламентарий заявил, что надо уметь отличать «квасной» патриотизм от настоящего, а его дети сами выбрали иностранные учебные заведения и после их окончания приедут домой.

С инициативой возвращения на родину детей чиновников, обучавшихся за рубежом, позже выступилодвижение «Общероссийский народный фронт». «Если человек получает образование для того, чтобы свить там гнездо, – это один разговор. Если он получает образование, чтобы вернуться на родину и использовать здесь полученные знания, – это совершенно другое», – заявил один из авторов закона, руководитель центрального аппарата Общероссийского народного фронта Вячеслав Лысаков.

В октябре 2016 года, по данным портала Znak.com, российским чиновникам рекомендовали вернуть из-за границы своих детей. Это, в частности, касалось сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, дочерей депутата Госдумы Сергея Железняка, дочери главы МИДа Сергея Лаврова и сына министра промышленности Дениса Мантурова. За границей училась и дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Лиза, которая назвала российскую систему образования «адом». Однако Министерство образования РФ выступило против закона.

В 2017 году депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин внес в Госдуму законопроект, который запрещает детям чиновников получать образование за границей. Однако Правительство также отклонило инициативу как неконституционную.

В то же время, по данным опросана тему «Нужно ли запретить детям чиновников учиться за границей», проведенного Радио Свобода на улицах Москвы, большая часть респондентов на данный вопрос ответила «нет».

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us