Объект, расположенный в районе Герменджик в турецкой провинции Айдын, является восьмой и последней частью крупнейшего в стране комплекса Efeler мощностью 260 МВт, который управляется компанией Gürmat Elektrik, пишетBalkan Green Energy News. Новое сооружение имеет два двухтактных бинарных строения по 25 МВт каждый.

Строительство блоков EFE 6, EFE 7 и EFE 8 суммарной мощностью 97,6 МВт финансировали Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (ABII), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Черноморский банк торговли и развития (BSTDB), «Ишбанк» (İşbank), Банк промышленного развития Турции (TSKB) и Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC). Стоимость проекта составила 350 миллионов долларов.

Отмечается, что последняя установка EFE 8 заменит импорт газа на сумму 15 миллионов долларов в год и удовлетворит потребности в электроэнергии 170 тысяч домохозяйств. Расчетная мощность объекта составит 400 ГВтч в год.

Холдинг Güriş, основанный в 1958 году, работает в сфере возобновляемой энергетики с 1993-го, ее мощность уже приближается к 1 ГВт. Недавно предприятие ввело в эксплуатацию первые две турбины в ветропарке ULU в Бурсе.

Компания также занимается деятельностью практически во всех областях строительного сектора - от тоннелей до тепловых электростанций, железнодорожных транспортных систем, плотин, трубопроводов, водоочистных сооружений, портов, автомобильных дорог, зданий, заводов природного газа и нефтехимических заводов. Конгломерат имеет бизнес в Украине. Ему также принадлежит ветряная электростанция Китка в Косово.

Первая установка энергокомплекса Efeler - EFE 2 - введена в эксплуатацию в 2014 году.