О реальной ситуации в Отдельных районах Луганской области Украины (территория на данный момент контролируется пророссийскими сепаратистами) создатели популярного Telegram-канала «Тайны Луганской Республики» рассказали в интервью изданию «Антифашист». По их словам, авторы политики, проводимой сегодня Москвой, несут огромную долю ответственности за то «плачевное» состояние, в котором оказалась экономика, промышленность и социальная сфера как ОР Луганской области, так и соседних Отдельных районов Донецкой области Украины (также сейчас контролируемых пророссийскими боевиками, называющими эту территорию Донецкой народной республикой).

Отвечая на вопрос о положении в промышленном комплексе региона, блогеры отметили, что ЛНР и ДНР изначально рассматривались как «нечто временное, переходное, поэтому никаких далеко идущих планов в их отношении никто не строил».

«В промышленности дела идут из рук вон из-за подвешенного статуса республик: нас вроде как отдают Украине, а она нас брать не хочет. И ни у Москвы, ни у местных властей нет внятной политической стратегии, что делать с Донбассом. Поэтому у нас нет нормальных экономических взаимоотношения не только с Россией, но и с другими», - считают они.

По словам журналистов, контролирует крупнейшие промышленные предприятия на территориях самопровозглашенной ЛНР компания «Внешторгсервис», которая принадлежит беглому украинскому олигарху Сергею Курченко. Авторы «Тайн Луганской Республики» считают, что бизнесмена опекает Кремль в лице заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, а «без разрешения из России ему никто бы не позволил проворачивать здесь свои дела».

«Для того, чтобы понимать, насколько велико влияние Курченко на республику, приведем вам такой любопытный пример. Когда осенью в ЛНР возник серьезный дефицит лекарств, председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко, по поручению ряда высокопоставленных лиц, включая председателя правительства Сергея Козлова, отправили в Москву, «на поклон» к Сергею Курченко. После возвращения Мирошниченко практически сразу было заявлено, что правительство, по решению главы ЛНР, изыскало 100 миллионов рублей на борьбу с COVID-19. Эти 100 миллионов республике дал Курченко. При этом Мирошниченко он сказал, что это его деньги, хотя на самом деле это деньги с угля, которые еще не успели уйти к нему в карман. Так что, как видите, беглый украинский олигарх до сих пор влияет на республику самым непосредственным образом», – рассказали журналисты.

Рассуждая о политической судьбе самопровозглашенной ЛНР, авторы издания подытожили: «Жители Донбасса устали от неопределенности, устали жить в состоянии постоянной вялотекущей войны, но в тоже время и смирились с этим. Мы надеемся, что в Москве пересмотрят свое отношение к Донбассу, потому что в Кремле есть люди, которые хотели бы изменить ситуацию. И мы верим, что точка в судьбе Донбасса еще не поставлена».