Промышленный консорциум во главе с компанией Capita – одним из крупнейших подрядчиков правительства Великобритании и поставщиков услуг – возьмет на себя обучение личного состава Королевского военно-морского флота в рамках сделки, заключенной ранее в этом месяце с министерством обороны.

Британская компания объявила через LinkedIn, что консорциум, который она возглавляет вместе с Raytheon UK, Elbit Systems UK и Fujitsu, заключил 12-летнее соглашение на сумму до 2 миллиардов фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов). Представители Capita заявили, что доля компании в сделке составит более 1 миллиарда фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов).

Некоторое время назад компанию критиковали из-за проблем в рекрутинге для британской армии, однако за последние месяцы показатели набора значительно улучшились, что отразилось на новом соглашении – в Capita недавно объявили о продлении контракта с минобороны на два года.

Консорциум под руководством Capita, получивший название Fisher Training, был одним из трех претендентов, отобранных военным ведомством для участия в финальных этапах соревнований Project Selborne – для получения программы модернизации подготовки персонала на 16 объектах флота и морской пехоты. Конкурентами были концерн Babcock, который также работает в сфере подготовки персонала Королевского флота, и компания Lockheed Martin UK. Однако последняя отказалась в от участия в тендере, сославшись на «коммерческие параметры и уровень информации, доступной на тот момент».

Новая схема подряда объединит унаследованные контракты, предоставляемые подрядчиками, и предоставление внутренних услуг в единую систему, обеспечивающую все уровни подготовки моряков и офицеров. Компания Capita заявила, что ее работа будет включать в себя обзор и модернизацию всех учебных курсов, а также проведение обучения на местах и ​​внедрение новых методов, включая цифровое обучение и технологии моделирования образовательного процесса. От консорциума в программе будут участвовать 1100 специалистов.

Project Selborne был не единственным тендером на обучение в Великобритании, о котором было объявлено в конце 2020-го и начале 2021-го.

Компания Qinetiq – шестой по величине военный подрядчик Великобритании – заключила сделку с ВВС США в Европе на использование объектов для обучения истребительных крыльев F-15E и F-35. Пятилетний контракт оценивается в 27 миллионов долларов и будет распространяться на 48-м истребительное крыло ВВС Великобритании в Лакенхите, 31-й истребительный авиаполк авиабазы ​​Авиано в Италии и 52-й истребительный авиаполк авиабазы ​​Спангдалем в Германии.

В заявлении Qinetiq отмечалось, что программа «откроет дверь для нового оружия, которое будет впервые выпущено в Великобритании»: она будет включать пуски ракет «воздух-поверхность», имитацию воздушного боя и боевых действий против надводных кораблей «в соответствии с различными учебными доктринами».