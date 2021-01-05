Правительство Эфиопии пообещало восстановить мечеть Аль-Неджаши в северном регионе Тыграй. В результате бомбардировки у нее были повреждены купол и минарет, пишет Би-би-си со ссылкой на базирующуюся в Бельгии некоммерческую организацию «Европейская внешняя программа с Африкой».

Представители НКО отметили, что служители Аль-Неджаши протестовали, призывали одуматься, а «некоторые люди погибли, пытаясь защитить мечеть». Однако на ее территории мятежники все равно вырыли траншею.

Правительство Эфиопии объявило, что на место выехала техническая группа для оценки степени ущерба, нанесенного мечети. По словам заместителя директора Эфиопского управления по исследованию и сохранению культурного наследия, в скором времени стартуют реставрационные работы. «Это не только священные места поклонения. Это также наследие всей Эфиопии», – сказал он.

Помимо исторической мечети, считающейся старейшей на африканском континенте, в ходе боевых действий также пострадал и близлежащий христианский храм — церковь Эмануэля.

Мечеть Аль-Неджаши находится недалеко от города Вукро, примерно в 800 км от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. На ее территории также находятся могилы сподвижников пророка Мухаммада, прибывших в Эфиопию в VII веке, спасаясь от преследований.

В 2015 году турецкое агентство по сотрудничеству и координации TIKA запустило проект по реконструкции мечети с целью «сохранить наследие» и сделать ее одним из основных объектов «религиозного туризма».

4 ноября 2020 года армия Эфиопии объявила о начале операции против Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) - доминирующей партии на севере страны. Поводом для начала боевых действий стало нападение НФОТ на правительственные силы.

К концу ноября армия Эфиопии вошла в город Мэкэле. Лидеры НФОТ бежали, их местонахождение неизвестно. В декабре в Тыграе продолжались боевые действия, но эфиопское правительство уже установило временную администрацию и объявило о начале восстановления региона.