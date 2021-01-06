Самолет, на котором передвигается жена экс-премьера, а ныне зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, совершил рейс из России в Великобританию и обратно, несмотря на закрытое авиасообщение. Об этом свидетельствуют данные сервиса ADS-B Exchange, отслеживающего авиаперелеты, на которые обращает внимание«Радио Свобода».

Согласно информации сервиса, бизнес-джет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM вылетел из московского аэропорта Внуково 4 января в 17:23 (мск) и приземлился в лондонском аэропорту Фарнборо в 20:50 по местному времени, после чего вылетел обратно.

Данные о том, что этим самолетом, стоимость которого оценивается в 50 миллионов долларов, пользуется Светлана Медведева обнародовал в декабре 2019 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. ФБК выяснил: бизнес-джет, ранее принадлежавший дочерней структуре ВТБ, был продан офшору из Белиза. На этот же офшор зарегистрирован самолет Bombardier Global 6000, которым пользуется ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде.

22 декабря 2020 года Россия приостановила авиасообщение с Великобританией, а позже продлила ограничения на перелеты до 12 января 2021 года включительно. Решение было принято на фоне распространения британского штамма коронавируса, который, по мнению ученых, способен передаваться на 70% быстрее обычного варианта SARS-CoV-2.