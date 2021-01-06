Каппадокию, популярный туристический регион в центральной Турции, в 2020 году посетили 992 620 местных и иностранных туристов, сообщает Anadolu.

В первом квартале ушедшего года Каппадокию посетили 322 894 человека. В апреле и мае по рекомендации Министерства культуры и туризма Турции, провинция была закрыта для посещения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. С июля, когда ограничения были частично сняты, туристы вновь начали посещать Каппадокию: во второй половине года регион посетили 669 726 человек.

В 2019 году туристический регион пережил свой «золотой сезон», приняв 3 834 134 гостя.

Ежегодно сотни тысяч туристов со всего мира посещает Каппадокию, чтобы полюбоваться ее уникальным природным ландшафтом, в частности, долиной Перибаджалары, древними монастырями в скалах, подземными городами Деринкую и Каймаклы и другими достопримечательностями.

Огромной популярностью у туристов также пользуются музей под открытым небом «Гёреме», замки Учхисар и Ортахисар и скалы в долине Пашабаг. Для гостей также организуются пешеходные экскурсии и прогулки на лошадях, верблюдах и квадроциклах.

Каппадокия включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.