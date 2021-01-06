ПОЛИТИКА
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Акция сторонников Трампа в столице США привела к столкновениям с полицией
Попытка сторонников Трампа попасть на площадь Black Lives Matter у Белого дома привела к столкновениям с полицией и защитниками прав темнокожих, есть пострадавшие. В город стягивают нацгвардию. Беспорядки произошли во время акции «Остановите воровство». Действующий президент собрал акцию против результатов выборов в день, когда Сенат и Палата представителей должны утвердить президентом Джо Байдена #Трамп #выборы #BLM
Акция сторонников Трампа в столице США привела к столкновениям с полицией / Others
6 января 2021 г.
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