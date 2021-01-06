Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов подписал законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам экономической амнистии», сообщили в пресс-службе аппарата президента.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования, сказано в заявлении ведомства.

23 декабря депутаты парламента Кыргызстана (Жогорку Кенеш) приняли законопроект об экономической амнистии сразу в двух чтениях – втором и третьем. Авторы документа пояснили: он направлен на пополнение госбюджета за счет возмещений от граждан, совершивших экономические и налоговые преступления, и на проявление гуманности по отношению к находящимся в заключении.

Таким образом, виновные в злоупотреблении полномочиями, присвоении или растрате вверенного имущества, незаконной выдаче кредита или экономической контрабанде не будут привлекаться к уголовной ответственности, если добровольно возместят ущерб в двукратном размере.

По словам инициатора законопроекта Гульшат Асылбаевой, амнистия не будет касаться должностных лиц и тех, кто находится в бегах.

Это уже второй документ, в соответствии с которым облегчается наказание для граждан, совершивших экономические преступления. 9 декабря Талант Мамытов подписал закон«О добровольном декларировании имущества и доходов физическими лицами», согласно которому владельцы имущества стоимостью менее 70 миллионов сомов (842 тысячи долларов США) в случае добровольного декларирования освобождаются от какой-либо ответственности.