КУЛЬТУРА
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Европейцы выбирают Турцию для медицинского туризма
Наибольшее число иностранных пациентов прибыло в страну для лечения в 2020 году из Германии, Нидерландов, Италии, Испании, Франции и Бельгии. Жители скандинавских стран предпочли делать в Турции эстетические операции
Европейцы выбирают Турцию для медицинского туризма
Фото: AA / Others
6 января 2021 г.

В третьем квартале минувшего года в значительной степени возросло число иностранцев, посещающих Турцию для лечения.

Наибольшее число иностранных пациентов страна приняла из Германии, а также из Нидерландов, Италии, Испании, Франции и Бельгии, пишет газета Yeni Şafak.

Жители скандинавских стран предпочли Турцию для проведения эстетических операций.

Новая цель в медицинском туризме – Азия: в этом году, пишут авторы статьи, Турция постарается привлечь туристов из Индии, Китая, Индонезии, Малайзии и Японии.

В июне прошлого года Ассоциация российских и турецких бизнесменов сообщала, Турция вошла в пятерку ведущих центров мира, заняв четвертое место по количеству туристов, приезжающих в страну на лечение. Первенство принадлежит Индии, на втором месте – Малайзия, Таиланд - на третьем.

Вместе с тем Турция стремится стать ведущей страной в этой сфере. «У нас есть серьезный потенциал, чтобы стать лучшими в этой области. Если мы все будем делать правильно, то нам удастся стать первыми», - отметил президент Совета Ассоциации развития оздоровительного туризма Турции Кексал Хологлу.

По его словам, в стране в последние годы идет ускоренный процесс развития медицинских технологий. «Помимо уже существующих 650 клиник, открываются новые медицинские центры. Все они оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, и пациенты могут завершить все процедуры за день. Попасть на прием к врачу-специалисту можно также очень быстро без утомительных ожиданий. В других странах таких возможностей нет», - добавил он.

Хологлу подчеркнул, что сейчас в Турции ведется работа над созданием отдельного ведомства - Министерства оздоровительного туризма. Оно будет заниматься всеми необходимыми вопросами развития этого сектора на территории страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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