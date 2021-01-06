ТУРЦИЯ
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Число абонентов мобильной связи в Турции выросло до 82,8 млн
В 2020 году число пользователей средств сотовой связи приблизилось к численности населения страны
Число абонентов мобильной связи в Турции выросло до 82,8 млн
Фото: Reuters / Others
6 января 2021 г.

По итогам третьего квартала 2020 года число абонентов мобильной связи в Турции достигло 82,8 миллиона, приблизившись таким образом к показателю численности населения страны (83,2 миллиона), сообщило агентство Anadolu со ссылкой на отчет Управления информационных технологий и связи (BTK).

Уровень охвата мобильной связи в Турции составляет 99,6 процента территории страны. Выручка операторов в секторе коммуникаций в третьем квартале 2020 года превысила 20 миллиардов турецких лир.

Общий объем инвестиций в основной капитал операторов в указанный период приблизился к 4,4 миллиарда турецких лир.

Причем 76,5 миллионов приходится на абонентов мобильной связи 4.5G, в то время как число абонентов мобильной связи 3G сократилось до 4,4 миллиона. Число абонентов, использовавших технологию межмашинной связи (M2M), продолжило рост и в минувшем году достигло отметки в 6,1 миллиона пользователей.

Количество абонентов оптоволоконных сетей Fiber превысило 3,7 миллиона, пользователей услуг кабельного Интернета - 1,2 миллиона.

ИСТОЧНИК:AA
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