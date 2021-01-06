Шведская оборонная компания SAAB получила заказ на комплексное обновление радаров средств наземной противовоздушной обороны страны на сумму около 2,1 миллиарда шведских крон (256 миллионов долларов).

Как отмечает European Security & Defence, контракт рассчитан на период 2020-2025 годов и включает в себя поставку многофункциональных радаров Saab GIRAFFE 4A дальнего обнаружения и модернизацию существующих наземных модульных радаров GIRAFEE AMB. Эти РЛС могут одновременно применяться для обнаружения воздушных и морских целей, управления воздушным движением, а также обнаружения огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и пусковых установок ракет. Saab также обновит существующие и поставит дополнительные системы управления и контроля, а также обеспечит широкую интеграцию огневых подразделений дивизионов ПВО.

«Совместно с Шведским управлением материальных средств и вооруженными силами Швеции мы создали комплексное решение мирового уровня, которое объединяет датчики, системы управления и контроля и огня подразделения в системе ПВО наземного базирования. Это важный заказ для SAAB, и мы гордимся тем, что обеспечиваем центральную часть обороноспособности Швеции », – отметил Андерс Карп, заместитель генерального директора SAAB и глава отдела наблюдения за реализацией контрактов.

SAAB будет выполнять работы в Гетеборге, Ярфелле, Арбоге и Хальмстаде.