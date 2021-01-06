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Компания SAAB улучшит шведские радары систем противовоздушной обороны
Особый партнер НАТО – Швеция – обновит цепочку интеграции огневых средств и повысит возможности обнаружения радиолокационных модульных станций. Стоимость контракта оценивается в 256 миллионов долларов
Компания SAAB улучшит шведские радары систем противовоздушной обороны
Фото: SAAB / Others
6 января 2021 г.

Шведская оборонная компания SAAB получила заказ на комплексное обновление радаров средств наземной противовоздушной обороны страны на сумму около 2,1 миллиарда шведских крон (256 миллионов долларов).

Как отмечает European Security & Defence, контракт рассчитан на период 2020-2025 годов и включает в себя поставку многофункциональных радаров Saab GIRAFFE 4A дальнего обнаружения и модернизацию существующих наземных модульных радаров GIRAFEE AMB. Эти РЛС могут одновременно применяться для обнаружения воздушных и морских целей, управления воздушным движением, а также обнаружения огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и пусковых установок ракет. Saab также обновит существующие и поставит дополнительные системы управления и контроля, а также обеспечит широкую интеграцию огневых подразделений дивизионов ПВО.

«Совместно с Шведским управлением материальных средств и вооруженными силами Швеции мы создали комплексное решение мирового уровня, которое объединяет датчики, системы управления и контроля и огня подразделения в системе ПВО наземного базирования. Это важный заказ для SAAB, и мы гордимся тем, что обеспечиваем центральную часть обороноспособности Швеции », – отметил Андерс Карп, заместитель генерального директора SAAB и глава отдела наблюдения за реализацией контрактов.

SAAB будет выполнять работы в Гетеборге, Ярфелле, Арбоге и Хальмстаде.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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